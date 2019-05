Minaccia la moglie con un coltello e la picchia con un cavo elettrico, marito violento arrestato dalla Polizia

L’uomo, pluripregiudicato, non è nuovo ai maltrattamenti in famiglia. E’ rinchiuso a Uta

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne cagliaritano, pluripregiudicato, perché responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia.

E’ stata una donna che ha chiamato il 113 e ha chiesto aiuto alla Polizia perché il marito la stava minacciando con un coltello. Un equipaggio della squadra Volante, ha raggiunto l’abitazione dove sono stati notati i due coniugi intenti a discutere. Gli agenti dopo aver separato la coppia hanno ascoltato i due per ricostruire i fatti. Nel primo pomeriggio, nel corso di un’accesa discussione per futili motivi, la donna è stata colpita al volto dal coniuge con un cavo elettrico.

I precedenti

L’uomo, non nuovo a fatti analoghi per aver anche nel recente passato posto in essere atti di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie, scaturiti nel 2018 in un arresto, è stato condotto negli uffici della Questura dove al termine degli accertamenti è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia perché quest’ultimo episodio ha evidenziato una spiccata pericolosità aggravata dal fatto che è avvenuto in ambito familiare in presenza di figli minori. Su disposizione del pm di turno è stato accompagnato presso la casa circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.