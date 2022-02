Cagliari. Due giovani investite finiscono in ospedale in codice rosso

L'incidente è avvenuto questa mattina

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina, intorno alle 5,30, due ragazze di 18 e 22 anni sono state investite in viale Marconi, a Cagliari.

Le stesse sono state soccorse dal 118 e trasportate, entrambe in codice rosso, rispettivamente al Brotzu e al Policlinico.

Una, in prognosi riservata, risulta in pericolo di vita, l'altra si trova in terapia intensiva. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per la ricostruzione della dinamica.