Alghero consolida il legame con l’arte

Setmana Santa 2019: ieri la consegna dei premi agli studenti del Liceo Artistico

Di: Antonio Caria

“Quello col Liceo Artistico e la sua creatività è un legame indissolubile” è la frase del Sindaco di Mario Bruno davanti a tutti gli studenti e ai professori durante la cerimonia di consegna dei premi per il concorso legato alla Setmana Santa 2019. Dagli arredi urbani alle installazioni per l'Unesco, fino alle numerose decorazioni per il Natale: tanti i prestigiosi lavori realizzati con successo negli anni.

Un lavoro che vede coinvolta la scuola dal 1990, l'Amministrazione comunale, la Fondazione Alghero, Diocesi e Misericordia.

È “La Luce”, il progetto realizzato dallo studente Giovanni Maurelli della Quinta AG l’elaborato che ha rappresentato la Settimana Santa in tutta la campagna di comunicazione 2019.

Un’opera premiata per l’originalità e il processo creativo che ha portato alla sua realizzazione. Lo studente ha utilizzato una tecnica fotografica che prevede uno scatto con lunga esposizione durante il quale, grazie all'uso di una luce Led, ha “dipinto” nello spazio una rappresentazione stilizzata della Cattedrale di Santa Maria durante la processione del Venerdì Santo.

Una Pergamena e assegno è andato anche l’elaborato di Mauro Uleri (Quarta A), secondo classificato, e Fabrizio Serra (Quinta AG), che si è classificato al terzo posto.

L’iniziativa è stata coordinata dalla responsabile di plesso professoressa Lucia Naitana, mentre l'elaborazione grafica e i lavori degli studenti sono stati curati dal professor Pierluigi Mura.

Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte anche don Angelo Cocco e don Giuseppe Curcu in rappresentanza della Diocesi di Alghero-Bosa, don Giampiero Piras per la Confraternita della Misericordia, l’assessora comunale delle Politiche Culturali, Gabriella Esposito e il preside professor Antonio Uda.