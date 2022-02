Sassari. Giallo sulla scomparsa del cantautore Gavinuccio Canu

A tarda sera, il padre del 56enne, non riuscendo a mettersi in contatto con il figlio ha denunciato la scomparsa alla Polizia, che ha immediatamente avviato le ricerche. Secondo i riscontri raccolti dagli agenti, Canu è stato visto per l'ultima volta ieri a fine mattinata, mentre camminava nella zona compresa fra piazza Santa Maria e Piandanna. Indossava un giubbotto nero di pelle, con una sciarpa rossa e un borsello nero.

L'uomo è molto noto in città per le sue esibizioni artistiche. Gli amici hanno lanciato un appello per ritrovarlo durante l'ultima puntata della trasmissione Chi l'ha visto?.