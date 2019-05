“Trentapiedi dei Monumenti”, oggi la prima corsa

Fischio di avvio del Rettore dell’Università Maria del Zompo alle 10.00 in piazza San Cosimo

Di: Antonio Caria

Sarà il Magnifico Rettore Maria del Zompo a dare, oggi alle 10,00 in Piazza San Cosimo, davanti alla Basilica di San Saturnino, il fischio di avvio alla prima corsa del “Trentapiedi dei Monumenti”, il percorso proposto da “Vestigia UniCa”, il Laboratorio di Didattica e Comunicazione dell’Università di Cagliari, all’interno di Monumenti aperti.

Nello specifico, si tratta di un convoglio pedonale dotato di capotreno e locomotore umano che, a intervalli di mezz’ora, condurrà i passeggeri in un circuito a tappe della durata di 55 minuti, che attraverserà gli spazi del Liceo artistico, raggiungerà San Lucifero, il Parco delle Rimembranze, Piazza Gramsci, l’Exma, l’Archivio di Stato, fino a Palazzo Doglio.

Un’iniziativa nata dall’intuizione di Fabio Pinna, ricercatore di Archeologia, co l’obiettivo di riscoprire un’area che ha più volte cambiato aspetto nella storia e che unisce il ricordo dei luoghi di sepoltura della Karales romana, a monumenti della fede e della cultura medievale, fino agli spazi in continua trasformazione della modernità.

Questi i punti che toccherà il “Trentapiedi”: Palazzo del Rettorato (Via Università), Archivio storico dell’Università (Via Università), Collezione Piloni (Via Università), Museo delle Cere Anatomiche Clemente Susini (Cittadella dei Musei), Collezione archeologica Evan Gorga (Cittadella dei Musei), Facoltà di Architettura (Via Corte d’Appello), Museo di Zoologia (Ponte Vittorio), Museo di Mineralogia (Via Trentino), Orto botanico (Viale Sant’Ignazio da Laconi) e Trentapiedi dei Monumenti (da Piazza San Cosimo).

Per l’edizione 2019 è stato anche predisposto anche un sistema di raccolta di ‘sigilli’ su una apposita tessera, che permetterà agli ospiti che parteciperanno ad almeno sei delle dieci attività sopra indicate di partecipare in ‘premio’ ad una delle “Unica Experiences”, inserite nel catalogo “UnicaC’è”.