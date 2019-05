Ponte di viale Colombo, “Trovati soldi per il suo rispristino”

Nei giorni scorsi il Sindaco Stefano Delunas aveva firmato l’ordinanza di chiusura

Di: Antonio Caria

Si cerca in ogni modo di stringere i tempi per il risanamento del ponte sul canale Perdalonga sul lungosaline di viale Colombo.

È questa la volontà dell’Amministrazione comunale di Quartu Sant’Elena che ha inseritonel Bilancio che sarà approvato a breve la somma necessaria per l’intervento. Il primo cittadino ha convocato una riunione operativa, alla presenza del Presidente del Parco di Molentargius Paolo Passino, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Piero Piccoi, del Segretario Generale Paola Lai, del Comandante del Corpo di Polizia Municipale Marco Virdis e dei dirigenti dell’Ambiente Fernando Mura e Servizi Finanziari Raffaele Cossu.

Una situazione che si è venuta a creare a causa dell’insorgere del grave stato di degrado sulle superfici in calcestruzzo del ponticello sul Canale Perdalonga, già causa di una prima ordinanza sindacale dello scorso febbraio per l’interdizione alla circolazione dei mezzi pesanti.

A questa ne è seguita un’altra, firmata sempre da Delunas nei giorni scorsi, con la quale veniva chiuso quel tratto di strada, tra la rotonda all’incrocio con le vie San Benedetto e Salieri e l’altra presente nel viale Lungomare del Golfo di Quartu, più o meno all’altezza dell'ingresso al Parco Regionale di Molentargius.

I lavori per il risanamento del ponte erano già stati inseriti tra gli interventi finalizzati a garantire la praticabilità dei canali, previsti nell’Accordo di Programma Quadro dedicato ad un recupero generale dei sistemi delle acque salate e della Piana di Is Arenas.

“Tuttavia il cronoprogramma stilato dal Parco Regionale di Molentargius – si legge nel comunicato del Comune – prevede una tempistica troppo lunga, in considerazione della funzione strategica del tratto di strada in questione, che ha anche un interesse metropolitano”.

L’Amministrazione comunale ha pertanto cercato e trovato nelle pieghe del Bilancio i soldi necessari per provvedere urgentemente al risanamento strutturale del ponticello e accelerare così l’iter.

A questo proposito sarà prevista l’istituzione di un capitolo di bilancio nel quale inserire i soldi per il consolidamento statico e la rifunzionalizzazione idraulica dell’attraversamento del Canale Perdalonga in viale Colombo. Il Sindaco Stefano Delunas e il Presidente del Parco Paolo Passino hanno condiviso la necessità di convocare urgentemente il Direttivo dell’Ente Parco al fine di individuare un percorso condiviso finalizzato a trovare le soluzioni tecniche e finanziarie per la soluzione definitiva del problema.