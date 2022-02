Ritrovato a Decimoputzu il furgone rubato a un imprenditore di Assemini

I Carabinieri denunciano un 44enne per ricettazione

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri, 10 febbraio, i carabinieri hanno ritrovato il furgone rubato lo scorso 4 febbraio a un imprenditore 49enne di Assemini.

In particolare, i militari, mentre transitavano nei pressi del distributore Tamoil di via San Basilio a Decimoputzu, hanno notato un uomo che, come riferito dagli stessi carabinieri, ha prima abbandonato il furgone Peugeot Partner di proprietà del denunciante e poi spaventato dalla loro presenza si è dato alla fuga a piedi rendendosi irreperibile.

Il mezzo recuperato è stato restituito al legittimo proprietario, mentre grazie alle telecamere della stazione di servizio l’uomo in fuga, un 44enne residente a Elmas presso il “Centro Sardo di Solidarietà l'Aquilone”, è stato individuato, riconosciuto perchè ben noto ai militari e denunciato per ricettazione.