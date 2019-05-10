Offerte di lavoro in Sardegna aggiornate al 10 maggio
Un servizio offerto gratuitamente da "Informacittadino" del Comune di Ottana e da Sardegna Live
Di: Redazione Sardegna Live
OFFERTE DI LAVORO IN
SARDEGNA AGGIORNATE AL
10/05/2019
AUTISTA
MARRUBIU - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE ELETTRICO RICERCA FIGURA COME AUTISTA ED OPERATORE GRU DISPONIBILE A TRASFERTE ITALIA ED ESTERO.
E INDISPENSABILE POSSESSO DI PATENTE B + C+ E
ETA' MASSIMA ANNI 30 ANCHE PRIMA ESPERIENZA.
INVIARE CURRICULUM VIA MAIL A: SELT@SELTSPA.COM.
PROV.OT - AZIENDA NCC RICERCA SU OLBIA DRIVER.
REQUISITI FONDAMENTALI:
PATENTE KB
ISCRIZIONE AL RUOLO DI CONDUCENTE
DISPONIBILITA' NOTTURNA E FESTIVI
DISPONIBILITA' IMMEDIATA
SCUOLA DELL'OBBLIGO.
CONTRATTO STAGIONALE CON POSSIBILITÀ DI PROROGA.
SESTU -
SI RICERCA AUTISTA IN POSSESSO DI PATENTE C CON ESPERIENZA PER LAVORO NEL SUD DELLA SARDEGNA.
PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL NUMERO 345/9526250 .
PROV.SS - CA- NU-ORPRESITIGIOSA SOCIETA' DI AUTOBUS RICERCA 6 AUTISTI PER BUS TURISTICI, 2 AUTISTI MINIVAN. PER QUANTO RIGUADA GLI AUTISTI DI BUS TURISTICI SI RICHIEDE LA PATENTE DI GUIDA D-DE. LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E FRANCESE E PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE NELL STESSO SETTORE RAPPRESENTERANNO VALORE AGGIUNTO. PER GLI AUTISTI MINIVAN SI RICHIEDE PATENTE B - KB E ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO.
SI OFFRE CONTRATTO STAGIONALE TEMORANEO A TEMPO PIENO, TURNI DI ROTAZIONE PER LA NOTTE E I FESTIVI, 1300 EURO AL MESE.
INVIARE CURRICULUM VIA MAIL A: gbonamici@aspalsardegna.it CITANDO IL RIFERIMENTO CPINU201901 (6 AUTISTI BUS TURISTICI), CPINU2019_02 (AUTISTI MINIAN) IN OGGETTO.
BUDONI - AZIENDA NEL SETTORE NOLEGGIO NCC, BUS, AUTO RICERCA AUTISTA AUTOBUS.
SEDE DI LAVORO: BUDONI (SS)
SCADENZA CANDIDATURA: 31/05/2019
: REQUISITI INDISPENSABILI
POSSESSO D/DE + CQC PERSONE
REQUISITI PREFERIBILI:
ESPERIENZA DI ALMENO 3 ANNI NELLA MANSIONE
CONOSCENZA LINGUA INGLESE E FRANCESE A1
CONTRATTO: TEMPO DETERMINATO (MAGGIO - SETTEMBRE)
MODALITÀ DI ADESIONE
DOCUMENTI DA PRESENTARE:
- DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ
- CURRICULUM VITAE (FORMATO EUROPASS)
- MODELLO AUTO CANDIDATURA
COME FARE LA DOMANDA:
- PRESENTANDOSI PERSONALMENTE NEL: CPI DI OLBIA E/O PALAU
- INVIANDO TUTTI I DOCUMENTI DATATI E FIRMATI A: CPIOLBIA.IDO@ASPALSARDEGNA.IT
OGGETTO DA INSERIRE NELLA DOMANDA O SULLA EMAIL: "63_19 - AUTISTA AUTOBUS"
N.B.: NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE CANDIDATURE PRIVE DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL REG. UE 679/2016 C.D. GDPR), LA FIRMA DEL CANDIDATO E I REQUISITI RICHIESTI
INFO
CENTRO PER L'IMPIEGO DI OLBIA - VIA ROMAGNA 10
TEL. 0789/293744_32_26 - CPIOLBIA.IDO@ASPALSARDEGNA.IT
BADANTE
ELMAS - FAMIGLIA PRIVATA CERCA BADANTE DONNA CON ATTESTATO OSS PER ASSISTENZA DOMICILIARE A DONNA NON AUTOSUFFICIENTE, SU CARROZZINA.
IL LAVORO, RICHIEDE L'IMPEGNO DI 3 MEZZE GIORNATE (CIRCA 6 ORE) A SETTIMANA, INCLUSA UNA MEZZA GIORNATA NEL FINE SETTIMANA.
LA RETRIBUZIONE IN BUSTA PAGA È DI CIRCA 500 EURO MENSILI.
POTREBBERO ESSERE INOLTRE CONCORDATE DI VOLTA IN VOLTA DELLE ORE / GIORNATE AGGIUNTIVE RETRIBUITE PER SOSTITUZIONE DELLE DUE COLLEGHE CHE GIÀ ASSISTONO LA PAZIENTE.
IL DETTAGLIO DEI TURNI DI LAVORO SARA COORDINATO CON LA FAMIGLIA E CON LE COLLEGHE.
LA CANDIDATA DOVRÀ AVERE ESPERIENZA PREGRESSA DOCUMENTABILE.
ALTRI REQUISITI RICHIESTI:
- ETÀ COMPRESA TRA I 25 E I 45 ANNI
- ESSERE PUNTUALE, SERIA, DI OTTIMO CARATTERE, SOLARE, SE STRANIERA CHE PARLI UN OTTIMO ITALIANO
- VERA CAPACITÀ DI MOBILIZZAZIONE DEL PAZIENTE
- POSSESSO DELLA PATENTE DI GUIDA E DISPONIBILITÀ A GUIDARE PER TRASFERIMENTI DELL'ASSISTITA IN CITTÀ.
- CAPACE DI INSTAURARE UN OTTIMO RAPPORTO CON L'ASSISTITA E COLLABORAZIONE CON IL NUCLEO FAMILIARE
- GESTIONE AUTONOMA DEL SUO LAVORO E CURA DELL'AMBIENTE
SI OFFRE : LAVORO SERIO E CONTINUATIVO, INQUADRAMENTO DI LEGGE.
SEDE DI LAVORO : CAGLIARI CENTRO
CONDIZIONE ESSENZIALE È L'INVIO DEL CURRICULUM VITAE ALL'INDIRIZZO CORRADO.F.75@ARUBA.IT INDICANDO LE ESPERIENZE DI LAVORO, LE REFERENZE ED I RECAPITI TELEFONICI PER ESSERE CONTATTATE.
URAS -CERCO DONNA TASSATIVAMENTE TRA I 30 E 45 ANNI AUTOMUNITA E DIPLOMATA. NO FUMATRICE E ASTEMIA. ASTENERSI ALTRE ETÀ, NON AUTOMUNITA O NON DIPLOMATA !! LUOGO DI NASCITA : TERRALBA, ARCIDANO, MARRUBIU, MASULLAS. MASSIMA SERIETÀ E SENSO DI RESPONSABILITÀ. PRECEDENTE ESPERIENZA NEL RELAZIONARSI CON PROBLEMATICHE SENILI IN GRADO DI GESTIRLE SERENAMENTE E CON ALTA PROFESSIONALITÀ. ORARIO LAVORATIVO : DALLE 22 ALLE 6 TUTTI I GIORNI FERIALI. MASSIMA PUNTUALITÀ E RESPONSABILITÀ. SI VERIFICHERANNO TUTTE LE CARATTERISTICHE RICHIESTE IL GIORNO DI COLLOQUIO CON DOCUMENTAZIONE ALLA MANO. CONTATTARE SOLO TELEFONICAMENTE A VOCE: 348.5635364 ORE 18:00.
COLLABORATRICE DOMESTICA
GHILARZA - CERCASI COLLABORATRICE DOMESTICA PART TIME ORARIO DALLE 11:00 ALLE 13:00 DAL LUNEDÌ AL VENERDI.
CONTRATTO APPLICATO COME DA NORMATIVA DI SETTORE.
PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL NUMERO0785/603362.
COMMESSO
TERRALBA -
TELEFONO : 3496776941
CERCASI COMMESSA PER AVVIO DI ATTIVITA' DI CARTOLIBRERIA.
GRADITE PERSONE RESIDENTI A TERRALBA.
INVIARE I PROPRI DATI TRAMITE WHATSAPP AL NUMERO SOPRA INDICATO.
CONTABILE
ORISTANO - SI RICERCA FIGURA PROFESSIONALE PER TENUTA CONTABILITÀ AZIENDALE CON PROGRAMMA PROFIS E PREDISPOSIZIONE:
- REDAZIONE BILANCIO
- GESTIONE SOFTWARE
- SCRITTURE CONTABILI
- COMUNICAZIONI PERIODICHE
-LIQUIDAZIONI IVA
SI RICHIEDONO BUONE CAPACITÀ AL LAVORO IN GRUPPO.
INVIARE LA PROPRIA CANDIDATURA ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL AD ALFACOSTRUZIONIOR@GMAIL.COM.
EDUCATORE
SASSARI - SELEZIONIAMO EDUCATORI/ANIMATORI PER SERVIZI ESTIVI RIVOLTI A MINORI, IN POSSESSO DI ALMENO UNO DEI SEGUENTI REQUISITI:
- DIPLOMA DI ASSISTENTE/DIRIGENTE DI COMUNITÀ
- DIPLOMA DI MATURITÀ MAGISTRALE;
- DIPLOMA DI EDUCATORE PROFESSIONALE, ANIMATORE SOCIO CULTURALE, LUDOTECARIO
- LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE (TRIENNALE O QUADRIENNALE) O TITOLI EQUIPOLLENTI,
- ESPERIENZA IN AMBITO EDUCATIVO O IN ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE LUDICO-RICREATIVA O SPORTIVA DESTINATE A MINORI PER UN PERIODO NON INFERIORE AI 60 GIORNI.
- DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE + ESPERIENZA
GLI ANIMATORI DESTINATI AI MINORI CON DISABILITÀ DEVONO ESSERE IN POSSESSO DELL'ESPERIENZA SPECIFICA NELLA GESTIONE DI PROGETTI DI SOSTEGNO A MINORI CON DISABILITÀ PSICO-FISICHE.
INVIARE IL CV ALL'INDIRIZZO: CURRICULA@CONSORZIOLASORGENTE.IT
ORISTANO -GI GROUP S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO RICERCA PER IMPORTANTE AZIENDA DEL SETTORE IMPIANTISTICO ELETTRICISTA.
IL CANDIDATO DOVRÀ AVER MATURATO UNA SIGNIFICATIVA ESPERIENZA IN AMBITO CIVILE E INDUSTRIALE. SONO RICHIESTE CAPACITÀ DI LETTURA DEL DISEGNO TECNICO, CAPACITÀ DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI SU MEDIA E BASSA TENSIONE E CONOSCENZA DEI QUADRI ELETTRICI E CABLAGGI.
E' REQUISITO PREFERENZIALE IL POSSESSO DEL DIPLOMA TECNICO E UNA BUONA GESTIONE DELLO STRESS.
SI OFFRE CONTRATTO IN SOMMINISTRAZIONE CON POSSIBILE ASSUNZIONE DIRETTA.
SEDE DI LAVORO: ORISTANO E CANTIERI IN TUTTA LA SARDEGNA
PER CANDIDARSI INVIARE IL PROPRIO CV ALLA MAIL CAGLIARI.BONARIA.CV@GIGROUP.COM INDICANDO ID VACANCY N. 366615
INFERMIERE
OLBIA - CERCASI INFERMIERE PROFESSIONALE.
SEDE DI LAVORO: OLBIA
SCADENZA CANDIDATURA: 19/05/2019
REQUISITI INDISPENSABILI
LAUREA IN INFERMIERISTICA
ESPERIENZA NELLA MANSIONE PRESSO SETTORE PUBBLICO/PRIVATO
PATENTE B
CONTRATTO: TEMPO DETERMINATO PART TIME 18H SETTIMANALI (MAGGIO - DICEMBRE)
MODALITÀ DI ADESIONE
DOCUMENTI DA PRESENTARE:
- DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ
- CURRICULUM VITAE (FORMATO EUROPASS)
- MODELLO AUTO CANDIDATURA
COME FARE LA DOMANDA:
- PRESENTANDOSI PERSONALMENTE NEL: CPI DI OLBIA E/O PALAU
- INVIANDO TUTTI I DOCUMENTI DATATI E FIRMATI A: CPIOLBIA.IDO@ASPALSARDEGNA.IT
OGGETTO DA INSERIRE NELLA DOMANDA O SULLA EMAIL: "123_19 - INFERMIERE"
N.B.: NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE CANDIDATURE PRIVE DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL REG. UE 679/2016 C.D. GDPR), LA FIRMA DEL CANDIDATO E I REQUISITI RICHIESTI
INFO
CENTRO PER L'IMPIEGO DI OLBIA - VIA ROMAGNA 10
TEL. 0789/293726_44_32 - CPIOLBIA.IDO@ASPALSARDEGNA.IT
MACOMER - LIFE IN AGENZIA PER IL LAVORO RICERCA RICERCA PER IMPORTANTE AZIENDA CLIENTE RETRATTILISTI.
LA RISORSA SI OCCUPERÀ PREVALENTEMENTE DI PREPARAZIONE DEGLI ORDINI E DI SMISTAMENTO MERCE IN MAGAZZINO.
SI RICHIEDONO:
- ESPERIENZA NELL'UTILIZZO DEL PALMARE E DEL SISTEMA A RADIO FREQUENZA;
- POSSESSO DI PATENTINO PER LA GUIDA DEI CARRELLI ELEVATORI;
- OTTIMA CAPACITÀ DI CONDUZIONE DEL MULETTO RETRATTILE LATERALE
- RICHIESTA DISPONIBILITÀ SU TURNI MATTINA 5:00-13:00/POMERIGGIO 13:30-21:30
- DISPONIBILITÀ IMMEDIATA.
CARATTERISTICHE PERSONALI:
LA RISORSA IDEALE SARA' PERSONA PRECISA, AFFIDABILE, FLESSIBILE ED ADATTABILE.
DISPONIBILITA': FULL TIME
SEDE DI LAVORO: MACOMER (NU)
REQUISITO PREFERENZIALE: POSSIBILITÀ DI UTILIZZO DI MEZZO PROPRIO
DURATA CONTRATTO:5 MESI CON POSSIBILITÀ DI PROROGA
INVIARE CURRICULUM VIA MAIL A: ROMA@LIFEIN.IT
ORISTANO - AZIENDA AFFERMATA RICERCA UN PASTICCERE FORMATO E CAPACE DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO.
INVIARE CV A: ANNUNCI.AU@GMAIL.COM
ELMAS -SI SELEZIONA PASTICCERE AD ELMAS(CA)
LA RISORSA IDEALE DOVRA' POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:
- MASSIMA SERIETÀ
- ESPERIENZA NELLA MANSIONE
-CAPACITA' DI SAPER FARE DOLCI,GELATI E GRANITE
- DISPONIBILITÀ IMMEDIATA PER LAVORO FULL TIME
LA RETRIBUZIONE LORDA ORARIA E' DI EURO 8,58
SI OFFRE CONTRATTO NAZIONALE DI CATEGORIA A TEMPO DETERMINATO, COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ONERI DI LEGGE.
SI PRENDERANNO IN CONSIDERAZIONE I CANDIDATI RESIDENTI ESCLUSIVAMENTE IN ZONA O IN ZONE LIMITROFE.
PER CANDIDARSI ALL'OFFERTA È NECESSARIO INVIARE LA PROPRIA CANDIDATURA SCRIVENDO UNA MAIL A SELEZIONE.SARDEGNA@MEGGROUP.IT, ALLEGANDO UN CURRICULUM AGGIORNATO CON FOTO.
E' OBBLIGATORIO INDICARE NELL'OGGETTO DELLA MAIL LA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE E LA CITTA' DI RIFERIMENTO.
TECNICO
PROV.OT - TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO RICERCA PER AZIENDA IMPORTANTE AZIENDA CLIENTE NEL SETTORE INFORMATICO E SICUREZZA UN TECNICO INSTALLATORE.
LA RISORSA SI DOVRÀ OCCUPARE DI GESTIRE LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA, RIPARAZIONE E INSTALLAZIONE SIA IN CAMPO INFORMATICO CHE VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LE AZIENDE CLIENTI DELLA COSTA SMERALDA.
E' RICHIESTA COMPETENZA IN AMBITO INFORMATICO, RETI E DI INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA.
SI OFFRE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN SOMMINISTRAZIONE.
INVIARE IL CURRICULUM ALL'INDIRIZZO MAIL: TEMPOR.CAGLIARI@TEMPOR.IT