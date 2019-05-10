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In Sardegna

Offerte di lavoro in Sardegna aggiornate al 10 maggio

Un servizio offerto gratuitamente da "Informacittadino" del Comune di Ottana e da Sardegna Live

Offerte di lavoro in Sardegna aggiornate al 10 maggio

Di: Redazione Sardegna Live


OFFERTE DI LAVORO IN

SARDEGNA AGGIORNATE AL

10/05/2019

AUTISTA

 

MARRUBIU - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE ELETTRICO RICERCA FIGURA COME AUTISTA ED OPERATORE GRU DISPONIBILE A TRASFERTE ITALIA ED ESTERO.

E INDISPENSABILE POSSESSO DI PATENTE B + C+ E

ETA' MASSIMA ANNI 30 ANCHE PRIMA ESPERIENZA.

INVIARE CURRICULUM VIA MAIL A: SELT@SELTSPA.COM.

PROV.OT - AZIENDA NCC RICERCA SU OLBIA DRIVER.

REQUISITI FONDAMENTALI:

PATENTE KB

ISCRIZIONE AL RUOLO DI CONDUCENTE

DISPONIBILITA' NOTTURNA E FESTIVI

DISPONIBILITA' IMMEDIATA

SCUOLA DELL'OBBLIGO.

CONTRATTO STAGIONALE CON POSSIBILITÀ DI PROROGA.


SESTU -

SI RICERCA AUTISTA IN POSSESSO DI PATENTE C CON ESPERIENZA PER LAVORO NEL SUD DELLA SARDEGNA.

PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL NUMERO 345/9526250 .

PROV.SS - CA- NU-ORPRESITIGIOSA SOCIETA' DI AUTOBUS RICERCA 6 AUTISTI PER BUS TURISTICI, 2 AUTISTI MINIVAN. PER QUANTO RIGUADA GLI AUTISTI DI BUS TURISTICI SI RICHIEDE LA PATENTE DI GUIDA D-DE. LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E FRANCESE E PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE NELL STESSO SETTORE RAPPRESENTERANNO VALORE AGGIUNTO. PER GLI AUTISTI MINIVAN SI RICHIEDE PATENTE B - KB E ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO.

SI OFFRE CONTRATTO STAGIONALE TEMORANEO A TEMPO PIENO, TURNI DI ROTAZIONE PER LA NOTTE E I FESTIVI, 1300 EURO AL MESE.

INVIARE CURRICULUM VIA MAIL A: gbonamici@aspalsardegna.it CITANDO IL RIFERIMENTO CPINU201901 (6 AUTISTI BUS TURISTICI), CPINU2019_02 (AUTISTI MINIAN) IN OGGETTO.


BUDONI - AZIENDA NEL SETTORE NOLEGGIO NCC, BUS, AUTO RICERCA AUTISTA AUTOBUS.

SEDE DI LAVORO: BUDONI (SS)

SCADENZA CANDIDATURA: 31/05/2019

: REQUISITI INDISPENSABILI

POSSESSO D/DE + CQC PERSONE

REQUISITI PREFERIBILI:

ESPERIENZA DI ALMENO 3 ANNI NELLA MANSIONE

CONOSCENZA LINGUA INGLESE E FRANCESE A1

CONTRATTO: TEMPO DETERMINATO (MAGGIO - SETTEMBRE)

MODALITÀ DI ADESIONE

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

- DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

- CURRICULUM VITAE (FORMATO EUROPASS)

- MODELLO AUTO CANDIDATURA

COME FARE LA DOMANDA:

- PRESENTANDOSI PERSONALMENTE NEL: CPI DI OLBIA E/O PALAU

- INVIANDO TUTTI I DOCUMENTI DATATI E FIRMATI A: CPIOLBIA.IDO@ASPALSARDEGNA.IT

OGGETTO DA INSERIRE NELLA DOMANDA O SULLA EMAIL: "63_19 - AUTISTA AUTOBUS"

N.B.: NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE CANDIDATURE PRIVE DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL REG. UE 679/2016 C.D. GDPR), LA FIRMA DEL CANDIDATO E I REQUISITI RICHIESTI

INFO

CENTRO PER L'IMPIEGO DI OLBIA - VIA ROMAGNA 10

TEL. 0789/293744_32_26 - CPIOLBIA.IDO@ASPALSARDEGNA.IT


BADANTE

ELMAS - FAMIGLIA PRIVATA CERCA BADANTE DONNA CON ATTESTATO OSS PER ASSISTENZA DOMICILIARE A DONNA NON AUTOSUFFICIENTE, SU CARROZZINA.

IL LAVORO, RICHIEDE L'IMPEGNO DI 3 MEZZE GIORNATE (CIRCA 6 ORE) A SETTIMANA, INCLUSA UNA MEZZA GIORNATA NEL FINE SETTIMANA.

LA RETRIBUZIONE IN BUSTA PAGA È DI CIRCA 500 EURO MENSILI.

POTREBBERO ESSERE INOLTRE CONCORDATE DI VOLTA IN VOLTA DELLE ORE / GIORNATE AGGIUNTIVE RETRIBUITE PER SOSTITUZIONE DELLE DUE COLLEGHE CHE GIÀ ASSISTONO LA PAZIENTE.

IL DETTAGLIO DEI TURNI DI LAVORO SARA COORDINATO CON LA FAMIGLIA E CON LE COLLEGHE.

LA CANDIDATA DOVRÀ AVERE ESPERIENZA PREGRESSA DOCUMENTABILE.

ALTRI REQUISITI RICHIESTI:

- ETÀ COMPRESA TRA I 25 E I 45 ANNI

- ESSERE PUNTUALE, SERIA, DI OTTIMO CARATTERE, SOLARE, SE STRANIERA CHE PARLI UN OTTIMO ITALIANO

- VERA CAPACITÀ DI MOBILIZZAZIONE DEL PAZIENTE

- POSSESSO DELLA PATENTE DI GUIDA E DISPONIBILITÀ A GUIDARE PER TRASFERIMENTI DELL'ASSISTITA IN CITTÀ.

- CAPACE DI INSTAURARE UN OTTIMO RAPPORTO CON L'ASSISTITA E COLLABORAZIONE CON IL NUCLEO FAMILIARE

- GESTIONE AUTONOMA DEL SUO LAVORO E CURA DELL'AMBIENTE

SI OFFRE : LAVORO SERIO E CONTINUATIVO, INQUADRAMENTO DI LEGGE.

SEDE DI LAVORO : CAGLIARI CENTRO

CONDIZIONE ESSENZIALE È L'INVIO DEL CURRICULUM VITAE ALL'INDIRIZZO CORRADO.F.75@ARUBA.IT INDICANDO LE ESPERIENZE DI LAVORO, LE REFERENZE ED I RECAPITI TELEFONICI PER ESSERE CONTATTATE.

URAS -CERCO DONNA TASSATIVAMENTE TRA I 30 E 45 ANNI AUTOMUNITA E DIPLOMATA. NO FUMATRICE E ASTEMIA. ASTENERSI ALTRE ETÀ, NON AUTOMUNITA O NON DIPLOMATA !! LUOGO DI NASCITA : TERRALBA, ARCIDANO, MARRUBIU, MASULLAS. MASSIMA SERIETÀ E SENSO DI RESPONSABILITÀ. PRECEDENTE ESPERIENZA NEL RELAZIONARSI CON PROBLEMATICHE SENILI IN GRADO DI GESTIRLE SERENAMENTE E CON ALTA PROFESSIONALITÀ. ORARIO LAVORATIVO : DALLE 22 ALLE 6 TUTTI I GIORNI FERIALI. MASSIMA PUNTUALITÀ E RESPONSABILITÀ. SI VERIFICHERANNO TUTTE LE CARATTERISTICHE RICHIESTE IL GIORNO DI COLLOQUIO CON DOCUMENTAZIONE ALLA MANO. CONTATTARE SOLO TELEFONICAMENTE A VOCE: 348.5635364 ORE 18:00.


COLLABORATRICE DOMESTICA


GHILARZA - CERCASI COLLABORATRICE DOMESTICA PART TIME ORARIO DALLE 11:00 ALLE 13:00 DAL LUNEDÌ AL VENERDI.

CONTRATTO APPLICATO COME DA NORMATIVA DI SETTORE.

PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL NUMERO0785/603362.


COMMESSO

TERRALBA -

TELEFONO : 3496776941

CERCASI COMMESSA PER AVVIO DI ATTIVITA' DI CARTOLIBRERIA.

GRADITE PERSONE RESIDENTI A TERRALBA.

INVIARE I PROPRI DATI TRAMITE WHATSAPP AL NUMERO SOPRA INDICATO.

 

CONTABILE

ORISTANO - SI RICERCA FIGURA PROFESSIONALE PER TENUTA CONTABILITÀ AZIENDALE CON PROGRAMMA PROFIS E PREDISPOSIZIONE:

- REDAZIONE BILANCIO

- GESTIONE SOFTWARE

- SCRITTURE CONTABILI

- COMUNICAZIONI PERIODICHE

-LIQUIDAZIONI IVA

SI RICHIEDONO BUONE CAPACITÀ AL LAVORO IN GRUPPO.

INVIARE LA PROPRIA CANDIDATURA ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL AD ALFACOSTRUZIONIOR@GMAIL.COM.

EDUCATORE

SASSARI - SELEZIONIAMO EDUCATORI/ANIMATORI PER SERVIZI ESTIVI RIVOLTI A MINORI, IN POSSESSO DI ALMENO UNO DEI SEGUENTI REQUISITI:

- DIPLOMA DI ASSISTENTE/DIRIGENTE DI COMUNITÀ

- DIPLOMA DI MATURITÀ MAGISTRALE;

- DIPLOMA DI EDUCATORE PROFESSIONALE, ANIMATORE SOCIO CULTURALE, LUDOTECARIO

- LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE (TRIENNALE O QUADRIENNALE) O TITOLI EQUIPOLLENTI,

- ESPERIENZA IN AMBITO EDUCATIVO O IN ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE LUDICO-RICREATIVA O SPORTIVA DESTINATE A MINORI PER UN PERIODO NON INFERIORE AI 60 GIORNI.

- DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE + ESPERIENZA

GLI ANIMATORI DESTINATI AI MINORI CON DISABILITÀ DEVONO ESSERE IN POSSESSO DELL'ESPERIENZA SPECIFICA NELLA GESTIONE DI PROGETTI DI SOSTEGNO A MINORI CON DISABILITÀ PSICO-FISICHE.

INVIARE IL CV ALL'INDIRIZZO: CURRICULA@CONSORZIOLASORGENTE.IT

 

ELETTRICISTA

ORISTANO -GI GROUP S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO RICERCA PER IMPORTANTE AZIENDA DEL SETTORE IMPIANTISTICO ELETTRICISTA.

IL CANDIDATO DOVRÀ AVER MATURATO UNA SIGNIFICATIVA ESPERIENZA IN AMBITO CIVILE E INDUSTRIALE. SONO RICHIESTE CAPACITÀ DI LETTURA DEL DISEGNO TECNICO, CAPACITÀ DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI SU MEDIA E BASSA TENSIONE E CONOSCENZA DEI QUADRI ELETTRICI E CABLAGGI.

E' REQUISITO PREFERENZIALE IL POSSESSO DEL DIPLOMA TECNICO E UNA BUONA GESTIONE DELLO STRESS.

SI OFFRE CONTRATTO IN SOMMINISTRAZIONE CON POSSIBILE ASSUNZIONE DIRETTA.

SEDE DI LAVORO: ORISTANO E CANTIERI IN TUTTA LA SARDEGNA

PER CANDIDARSI INVIARE IL PROPRIO CV ALLA MAIL CAGLIARI.BONARIA.CV@GIGROUP.COM INDICANDO ID VACANCY N. 366615

 

INFERMIERE

OLBIA - CERCASI INFERMIERE PROFESSIONALE.

SEDE DI LAVORO: OLBIA

SCADENZA CANDIDATURA: 19/05/2019

REQUISITI INDISPENSABILI

LAUREA IN INFERMIERISTICA

ESPERIENZA NELLA MANSIONE PRESSO SETTORE PUBBLICO/PRIVATO

PATENTE B

CONTRATTO: TEMPO DETERMINATO PART TIME 18H SETTIMANALI (MAGGIO - DICEMBRE)

MODALITÀ DI ADESIONE

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

- DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

- CURRICULUM VITAE (FORMATO EUROPASS)

- MODELLO AUTO CANDIDATURA

COME FARE LA DOMANDA:

- PRESENTANDOSI PERSONALMENTE NEL: CPI DI OLBIA E/O PALAU

- INVIANDO TUTTI I DOCUMENTI DATATI E FIRMATI A: CPIOLBIA.IDO@ASPALSARDEGNA.IT

OGGETTO DA INSERIRE NELLA DOMANDA O SULLA EMAIL: "123_19 - INFERMIERE"

N.B.: NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE CANDIDATURE PRIVE DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL REG. UE 679/2016 C.D. GDPR), LA FIRMA DEL CANDIDATO E I REQUISITI RICHIESTI

INFO

CENTRO PER L'IMPIEGO DI OLBIA - VIA ROMAGNA 10

TEL. 0789/293726_44_32 - CPIOLBIA.IDO@ASPALSARDEGNA.IT

 

OPERAIO

MACOMER - LIFE IN AGENZIA PER IL LAVORO RICERCA RICERCA PER IMPORTANTE AZIENDA CLIENTE RETRATTILISTI.

LA RISORSA SI OCCUPERÀ PREVALENTEMENTE DI PREPARAZIONE DEGLI ORDINI E DI SMISTAMENTO MERCE IN MAGAZZINO.

SI RICHIEDONO:

- ESPERIENZA NELL'UTILIZZO DEL PALMARE E DEL SISTEMA A RADIO FREQUENZA;

- POSSESSO DI PATENTINO PER LA GUIDA DEI CARRELLI ELEVATORI;

- OTTIMA CAPACITÀ DI CONDUZIONE DEL MULETTO RETRATTILE LATERALE

- RICHIESTA DISPONIBILITÀ SU TURNI MATTINA 5:00-13:00/POMERIGGIO 13:30-21:30

- DISPONIBILITÀ IMMEDIATA.

CARATTERISTICHE PERSONALI:

LA RISORSA IDEALE SARA' PERSONA PRECISA, AFFIDABILE, FLESSIBILE ED ADATTABILE.

DISPONIBILITA': FULL TIME

SEDE DI LAVORO: MACOMER (NU)

REQUISITO PREFERENZIALE: POSSIBILITÀ DI UTILIZZO DI MEZZO PROPRIO

DURATA CONTRATTO:5 MESI CON POSSIBILITÀ DI PROROGA

INVIARE CURRICULUM VIA MAIL A: ROMA@LIFEIN.IT

 

PASTICCIERE

ORISTANO - AZIENDA AFFERMATA RICERCA UN PASTICCERE FORMATO E CAPACE DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO.

INVIARE CV A: ANNUNCI.AU@GMAIL.COM

ELMAS -SI SELEZIONA PASTICCERE AD ELMAS(CA)

LA RISORSA IDEALE DOVRA' POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:

- MASSIMA SERIETÀ

- ESPERIENZA NELLA MANSIONE

-CAPACITA' DI SAPER FARE DOLCI,GELATI E GRANITE

- DISPONIBILITÀ IMMEDIATA PER LAVORO FULL TIME

LA RETRIBUZIONE LORDA ORARIA E' DI EURO 8,58

SI OFFRE CONTRATTO NAZIONALE DI CATEGORIA A TEMPO DETERMINATO, COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ONERI DI LEGGE.

SI PRENDERANNO IN CONSIDERAZIONE I CANDIDATI RESIDENTI ESCLUSIVAMENTE IN ZONA O IN ZONE LIMITROFE.

PER CANDIDARSI ALL'OFFERTA È NECESSARIO INVIARE LA PROPRIA CANDIDATURA SCRIVENDO UNA MAIL A SELEZIONE.SARDEGNA@MEGGROUP.IT, ALLEGANDO UN CURRICULUM AGGIORNATO CON FOTO.

E' OBBLIGATORIO INDICARE NELL'OGGETTO DELLA MAIL LA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE E LA CITTA' DI RIFERIMENTO.

 

TECNICO

PROV.OT - TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO RICERCA PER AZIENDA IMPORTANTE AZIENDA CLIENTE NEL SETTORE INFORMATICO E SICUREZZA UN TECNICO INSTALLATORE.

LA RISORSA SI DOVRÀ OCCUPARE DI GESTIRE LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA, RIPARAZIONE E INSTALLAZIONE SIA IN CAMPO INFORMATICO CHE VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LE AZIENDE CLIENTI DELLA COSTA SMERALDA.

E' RICHIESTA COMPETENZA IN AMBITO INFORMATICO, RETI E DI INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA.

SI OFFRE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN SOMMINISTRAZIONE.

INVIARE IL CURRICULUM ALL'INDIRIZZO MAIL: TEMPOR.CAGLIARI@TEMPOR.IT

 

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