“Il menefreghismo e il poco rispetto verso gli altri circola più del virus”

Lo sfogo del Comune di Ussassai

Di: Redazione Sardegna Live

“Vi sarete chiesti come mai da alcuni giorni non vengono pubblicati i dati relativi ai casi di positività al Covid 19 in paese ( a oggi siano a quota 13!) Semplicemente perché l’incoscienza, il menefreghismo e il poco rispetto verso gli altri regna e circola più del virus”.

È lo sfogo su Facebook del Comune di Ussassai.

“È stato detto, ripetuto, di autodenunciarsi e segnalare i contatti diretti avuti, ma sono state parole al vento e a tutt'oggi continuiamo ad avere nuovi casi. A quanto pare molti preferiscono stare in silenzio anziché isolati a casa. Non resta che ringraziare vivamente questi nuovi geni a nome dell'intero paese che vive e continuerà a vivere nell'angoscia”, è stato scritto nel post.