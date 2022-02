Sassari. Armata di coltelli aggredisce la sorella: arrestata per tentato omicidio

Alla vista dei poliziotti avrebbe iniziato a inveire contro di loro brandendo minacciosamente i coltelli

Di: Redazione Sardegna Live

Martedì scorso, 8 febbraio, la Polizia ha arrestato una donna per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, come spiegato dagli agenti, il personale della Squadra Volante della Questura di Sassari, unitamente a personale della Radio Mobile dei Carabinieri, è intervenuto in una abitazione a seguito di una richiesta d’aiuto da parte di una donna che ha riferito di essere stata aggredita, con l’utilizzo di coltelli, dalla sorella con la quale conviveva.

Alla vista dei poliziotti l’arrestata avrebbe iniziato a inveire contro di loro brandendo minacciosamente la stessa arma. Dopo averla disarmata, gli agenti hanno prestato soccorso alla sorella rimasta ferita.

La donna ha raccontato ai poliziotti di essersi procurata le ferite nel tentativo di difendersi dall’aggressione della sorella, che avrebbe tentato di ferirla con un coltello all’altezza del petto.