Cagliari. Soccorsa in casa per overdose: è ricoverata in gravi condizioni

Indagini dei carabinieri per risalire ai fornitori della droga

Di: Redazione Sardegna Live

I medici del 118 sono intervenuti oggi pomeriggio in una abitazione a Pirri dove hanno trovato una donna di 46 anni priva di sensi. E’ stata trasportata all'ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso a seguito di una overdose.

Sul posto sono anche arrivati i carabinieri della Stazione di Pirri che, da quanto si apprende, avrebbero trovato nella stanza della 46enne una siringa e alcune dosi di eroina. Sono in corso le indagini da parte i militari dell'Arma per risalire a chi ha venduto la droga alla donna, attualmente ricoverata in gravi condizioni in ospedale.