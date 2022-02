Ufo. “Continuano le osservazioni di fenomeni luminosi”. IL VIDEO

L'ufologo: “Nella maggior parte delle osservazioni, si tratta di fenomeni spiegabili, ma nel dubbio è meglio segnalare”

Di: Redazione Sardegna Live

“Si nota una forte partecipazione dei cittadini, ai quali va il nostro ringraziamento. Continuano, infatti, ad arrivare segnalazioni da diverse località dell'Isola, che tengono impegnati gli ufologi del CISU”. A dirlo è il responsabile della sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici, Antoniomaria Cuccu.

“Nella maggior parte dei casi – spiega l’ufologo - si tratta di fenomeni luminosi osservati a lunga distanza e i cittadini non si limitano ad osservare, ma quasi sempre utilizzano subito il proprio telefonino per realizzare un video a ciò che si manifesta davanti ai loro occhi. Stelle, pianeti, aerei, possono ingannare l'osservatore, vittima inconsapevole del ‘fattore sorpresa’, ma può accadere che il fenomeno che si sta osservando si riveli interessante, tanto da diventare oggetto di studio, come è accaduto recentemente ad Irgoli, in Baronia”.

“Il lato positivo – dice ancora Cuccu – è la pronta collaborazione dei cittadini, tanto efficiente da segnalare il fenomeno mentre lo stanno ancora osservando. Come è successo il 3 febbraio a Cagliari: un giovane ha osservando un fenomeno luminoso dalla finestra della sua abitazione, mentre le autovetture transitavano sulla SS 554 e ci ha inviato subito un video, che vi proponiamo”.