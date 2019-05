Incidente stradale fra Orgosolo e Oliena: trattore si ribalta in una scarpata, conducente soccorso dal 118

Sul posto anche i vigili del fuoco, le condizioni dell'uomo non sono gravi

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa mattina lungo la Strada provinciale che collega Oliena e Orgosolo. Un uomo alla guida di un trattore ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare. Il mezzo agricolo si è ribaltato pericolosamente finendo in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Nuoro e un'ambulanza del 118 che ha soccorso l'uomo trasportandolo poi all'ospedale di Nuoro per ulteriori accertamenti.

Fortunatamente le condizioni della persona coinvolta non sarebbero gravi.