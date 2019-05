“Così vive l’algherese”, ecco il nuovo sito bilingue del Comune

La Vice Sindaca Gabriella Esposito: “Un lavoro importante e lungimirante"

Di: Antonio Caria

Http://www.comune.alghero.ss.it/ca/. È questa l’home page della versione in catalano del sito istituzionale del Comune di Alghero presentata questa mattina al Quarter.

“Un lavoro importante e lungimirante, fortemente voluto dall'assessorato alla Cultura ed alle Politiche linguistiche, che in questi mesi si è avvalso della fondamentale opera, professionalità e competenza degli Sportelli linguistici oggi presenti ad Alghero”.

Queste le parole dell'assessora e Vice Sindaca Gabriella Esposito che questa mattina, in occasione della conferenza stampa, ha voluto ringraziare pubblicamente gli uffici competenti, le operatrici e la coordinatrice, Giuliana Portas,

Il suo ringraziamento è andato anche alle numerose associazioni culturali e linguistiche che quotidianamente collaborano e si impegnano per la diffusione e valorizzazione dell'Algherese, grazie anche ai numerosi progetti realizzati e finanziati negli ultimi anni.

Il lavoro di implementazione e traduzione del sito internet del Comune è iniziato nel 2016 e si è concluso grazie alla preziosa e qualificata collaborazione delle operatrici specializzate, oggi interne allo Sportello linguistico comunale, Irene Coghene, Elisabetta Dettori e Carla Valentino.

Si tratta di un'azione congiunta tra Regione e Comune, nata per permettere all'utenza di leggere in Algherese le informazioni che visiona quotidianamente, in accordo con le leggi che tutelano il diritto di utilizzare la propria lingua nelle relazioni con le istituzioni. In questo senso il Comune di Alghero rappresenta certamente un vero modello di riferimento per il processo di sviluppo istituzionale e pubblico della lingua.

Sono disponibili in catalano anche Atti, regolamenti, bandi, notizie e curiosità. In occasione della presentazione del progetto alla stampa, la coordinatrice Giuliana Portas ha illustrato il percorso seguito per realizzare il sito ed il lavoro di alto contenuto specialistico portato avanti da tutti gli uffici coinvolti. In allegato alcuni scatti della presentazione odierna.