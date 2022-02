Green Pass: Deidda (FDI): “cittadini sardi vittime di discriminazione”

Speranza riferisca in aula

Di: Redazione Sardegna Live

"Molti cittadini della Sardegna che si trovano nella penisola hanno molte difficoltà a tornare nella propria città di residenza a causa dei controlli farraginosi riguardanti i green pass - dichiara il deputato - Non si tratta di cittadini no vax, ma di persone vaccinate anche con tre dosi costrette paradossalmente a tornare in Sardegna passando per l'estero, con una nave diretta dalla Spagna o con voli dall'Ungheria e da Bruxelles"

"Siamo di fronte all'ennesimo disservizio causato dalle politiche scellerate di questo governo - e conclude - Chiediamo che il ministro Speranza venga a riferire in Aula per rispondere agli appelli degli amministratori locali sardi, di qualunque partito, e dei cittadini isolani vittime di una discriminazione".

Così in Aula il deputato di Fratelli d'Italia, Salvatore Deidda.