Tortolì. Fiat Scudo prende fuoco in centro

Sul posto sono accorsi immediatamente i Vigili del Fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Divampano le fiamme in questo momento in centro a Tortolì.

Per cause ancora in corso di accertamento, un Fiat Scudo ha preso fuoco. Sul posto accorsi immediatamente i Vigili del Fuoco.

Notizia in aggiornamento.