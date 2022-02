Maneggia coltello davanti a passanti: denunciato 55enne di Cagliari

La segnalazione è pervenuta ai carabinieri da alcuni passanti preoccupati

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Pirri, al termine di un intervento su strada e di alcuni accertamenti hanno deferito in stato di libertà per porto di armi e oggetti atti ad offendere un 55enne, residente a Cagliari, di fatto senza fissa dimora e con precedenti denunce a carico.

Questi, attorno alle ore 17,30 circa, in via Roma, controllato dai militari operanti intervenuti su richiesta pervenuta alla centrale operativa 112 di via Nuoro, sarebbe stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 17 cm di cui 8 di lama che lo stesso, poco prima, avrebbe preso a maneggiare alla presenza dei passanti.

Alcuni di questi, preoccupati, hanno richiesto l'intervento dei carabinieri affinché venisse interrotta un’esibizione sgradevole e pericolosa.