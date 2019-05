Il Partito dei Sardi apre la campagna adesioni 2019

“Soltanto crescendo, in partecipazione, attivismo, organizzazione, progettualità, consenso, possiamo costruire lo Stato sardo”

Di: Antonio Caria

“Cerchiamo persone mosse dall’amore per la propria Terra e la propria gente. Persone pronte ad impegnarsi per la Sardegna con onestà, tensione morale, spirito di servizio per la propria comunità. Se ti riconosci in questi valori unisciti a noi per costruire la Repubblica di Sardegna attraverso l’azione non violenta, democratica, partecipata, condivisa”.

È quanto si legge nel sito del Partito dei Sardi che ha aperto ufficialmente la campagna adesioni per il 2019 .

“Il Partito dei Sardi – si legge – sta crescendo ma vuole crescere ancora di più. Perché soltanto crescendo, in partecipazione, attivismo, organizzazione, progettualità, consenso, possiamo costruire lo Stato sardo e veder sorgere quanto prima, attraverso il nostro lavoro quotidiano, una Repubblica di Sardegna politicamente libera, economicamente prospera, socialmente giusta, moralmente degna”.

“Per questo – sottolineano dal Pds – apriamo una fase di adesione che ci porterà al Congresso straordinario di luglio. Per contarci e mappare la nostra presenza sul territorio nazionale e nelle nostre comunità, certamente. Ma ancor di più per strutturare le nostre forze, per condividere ancor meglio e far fruttare ancor più profondamente le passioni e le intelligenze che ci muovono”.

“Rafforziamo – concludono – la nostra rete rafforzando i nostri legami e costruendone di nuovi. Assumendoci individualmente e pubblicamente gli onori e le responsabilità di un impegno organizzato, leale, propositivo per il bene dei sardi e della Sardegna”.