La triste storia di Chicco. In fin di vita si trova in Inghilterra, ma il suo ultimo desiderio è quello di poter trascorrere gli ultimi momenti in Sardegna

L'appello della Dinamo Sassari: "Riportiamo Chicco a casa"

Di: Redazione Sardegna Live

Ci sono cose nella vita che superano qualsiasi ostacolo e che meritano anche solo un piccolo gesto per far sì che si possano realizzare.

A Chicco, originario di Marrubiu in provincia di Oristano, è stato diagnosticato un male incurabile in fase terminale, mentre si trovava a York in Inghilterra. Nonostante stia ricevendo eccellenti cure in un hospice, il suo desiderio è quello di poter trascorrere gli ultimi momenti della sua vita in Sardegna, la sua terra. Non è un dettaglio, non è una richiesta come le altre, è una grande forma di dignità e di attaccamento alla sua casa, alle sue radici.

Le figlie Nicoletta e Valentina hanno iniziato una raccolta fondi in internet https://www.justgiving.com/crowdfunding/bringchiccohome per riuscire a prenotare un aeroambulanza privata (il costo è tra i 18 e 20 mila euro) che lo possa riportare in Sardegna, visto che l'Ambasciata Italiana è in grado di organizzare voli medici di rimpatrio solo per pazienti che hanno bisogno di cure o operazioni salvavita.

Chicco, per la maggior parte della sua vita ha fatto il pastore, chi gli è vicino, conosce quale sia l’attaccamento viscerale per la Sardegna e quale sia il suo desiderio di poter chiudere gli occhi nella sua terra.

La Dinamo Sassari vuole unirsi nel cercare di aiutare Chicco a realizzare il suo desiderio. Fino ad oggi sono state raccolte circa 7.000 sterline (circa 8.500 euro al cambio attuale), basta un clic, una donazione, un piccolo aiuto, non servono a salvare una vita ma a rendere dignitoso l’ineluttabile.