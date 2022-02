Covid: oggi in Sardegna si registrano 3.018 casi positivi e 7 decessi

Il tasso di positività è all’11%, ma c’è un calo dei ricoveri in terapia intensiva

Di: Redazione Sardegna Live

Nuovo aumento dei contagi da Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 3.018 casi positivi (di cui 2.405 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 27.434 tamponi per un tasso di positività dell'11%.

In calo il numero di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 28 (- 3), mentre quelli ricoverati in area medica sono 409 (+ 46); 29.458 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 1028).

Si registrano anche sette decessi: due donne di 77 e 85 anni residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una 79enne della provincia di Sassari; una donna di 80 anni residente in provincia di Oristano; una 91enne residente nella provincia del Sud Sardegna; una donna di 36 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari e affetta da una grave patologia; un residente nella provincia di Nuoro.