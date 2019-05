“Su ‘oe cun sos corros de atalzu”, sabato 11 maggio la presentazione del fumetto di Luigi Porceddu

L’opera pubblicata dalla Cabu Abbas Edizioni, sarà presentata in via Roma 38

Di: Antonio Caria

“Si tratta di un fumetto del tutto amatoriale, realizzato d'impulso e senza alcuna esperienza, con tutti i pregi e i difetti che può comportare un modus operandi del genere. È anche per questo che ci sono molto affezionato. Perché è stato come sedersi in macchina e partire senza sapere dove andare”.

Si legge così sull’evento Facebook della presentazione del fumetto di Luigi Porceddu, dal titolo “Su 'oe cun sos corros de atalzu”, che si terrà sabato 11 maggio dalle 10.00 in via Roma 38 a Thiesi, in concomitanza con Monumenti Aperti.

Un lavoro, pubblicato dalla Cabu Abbas Edizioni, iniziato nel 2016 e che ha visto la luce dopo tre anni. La storia trae origine dall’omonima leggenda dlocale che narra di un imponente e famigerato toro dalle corna d'acciaio vittima di un antichissimo e misterioso incantesimo.

L’opera è ambientata tra il centro abitato di Thiesi e i siti archeologici del territorio del paese e dintorni. I dialoghi sono scritti in sardo. L’allestimento della mostra, curato da Adele Pinna, andrà avanti sino a lunedì 13 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30.