Incidente alla Sarlux, due operai leggermente intossicati

Investiti da sostanze durante operazioni di manutenzione

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente questa mattina intorno alle 11.30 nell'impianto industriale Sarlux a Sarroch.

Due operai di una ditta esterna sono rimasti intossicati e sono stati trasportati in ospedale.

"Operavano nelle previste condizioni di sicurezza - spiega in una nota l'azienda - e sono stati interessati da una localizzata e temporanea fuoriuscita di sostanza durante una operazione di manutenzione".

Soccorsi e portati prima nell'infermeria interna della Sarlux e poi accompagnati in ospedale, i due operai non dovrebbero versare in gravi condizioni. L'azienda fa sapere di aver avviato "approfonditi accertamenti sull'incidente".