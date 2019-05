Gastronomia, spettacoli e giochi, tutto pronto per la festa della primavera e della mamma

L’appuntamento voluto dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco, la cooperativa Comes e il Centro di aggregazione, è in programma domenica 12 maggio

Di: Antonio Caria

Sarà una domenica 12 maggio all’insegna di musica, spettacoli, giochi e gastronomia per una doppia celebrazione per la Festa della Primavera e la Festa della mamma.

L’appuntamento, in programma dalle 10.00 alle 22.00 nei locali del Centro culturale di via Farina 32, è promosso dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco, la cooperativa Comes e il Centro di aggregazione.

La biblioteca sarà aperta per tutto il corso della manifestazione e con possibilità di prestiti e iscrizioni, e laboratori per i bambini. I più piccoli sono previsti diversi giochi e una caccia al tesoro nel Centro di aggregazione, Per loro ci sarà anche un laboratorio per la costruzione di aquiloni, una parete per l’arrampicata e dei percorsi per skate.

Inoltre sarà allestita un’area per il mercatino dell’artigianato, realizzato nel “Giardino di Eni”, con il gruppo Calarighe. Gli stand della zona gastronomia saranno curati dalla Pro Loco con la Cantina Sorres e la Cantina Fara.

Spazio anche alla solidarietà, con il banchetto dell’Airc che venderà le azalee della solidarietà, e quelli degli Amici di Parada e del Reparto di oncologica dell’ospedale di Sassari.

Non mancheranno gli intrattenimenti musicali: alle 17.00 si terrà il concerto del chitarrista Francesco Piu mentre alle 19.00 sarà la volta dei ragazzi di Parada, arrivati a Sennori da Bucarest per presentare lo spettacolo “Un naso rosso contro l’indifferenza”.

Al centro culturale, inoltre, sarà proiettato il film di Parada, che illustra da vicino le attività e le finalità di questa associazione nata per contrastare il disagio giovanile.

“È il secondo anno che organizziamo questa manifestazione, in concomitanza con la Festa della mamma – ha ricordato l’assessora alla Cultura, Elena Cornalis -. Quest’anno ci avvaliamo anche della preziosa collaborazione della Pro Loco, e crediamo che eventi come questo, oltre a offrire una giornata di svago per i sennoresi, possano fungere da attrattiva per far arrivare i turisti a Sennori”.