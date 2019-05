Palazzi, chiese, scuole, parchi, e musei: Cagliari apre i suoi monumenti

L’11 e il 12 maggio saranno 75 i monumenti visitabili. Inaugurazione sabato al Conservatorio di Musica di piazza Porrino alle 10,30

Di: Antonio Caria, fotografia monumentiaperti.com

Palazzi, chiese, scuole, parchi, e musei gratis, per un totale di 75 monumenti. È quanto proporrà sabato 11 e domenica 12 maggio Cagliari ai tanti turisti , e non solo, che prenderanno parte all’edizione 2019, la numero ventitre, di Monumenti Aperti, l’ormai consolidata manifestazione dedciata al aptrimonio archeologico e paesaggistico promossa dalla Imago Mundi Onlus.

Un’evento che, quest’anno, vedrà coinvolte coinvolge 59 scuole dell’area Metropolitana e decine di volontari di 54 associazioni, per un totale di 6.000 tra ragazze e ragazzi. L’inaugurazione è in programma sabato 11 alle 10.30, al al Conservatorio di Musica di piazza Porrino.

Per la dirigente comunale Antonella Delle Donne, “Monumenti Aperti costituisce un fiore all’occhiello per l’Amministrazione comunale che da la sua collaborazione e il suo supporto. È un esempio di eccellenza, nel fare rete nel settore culturale e che meritatamente ha varcato i confini regionali”,

Diverse anche le scuole che offriranno il servizio di guida in diverse lingue. La media Manno di via del Collegio ha inoltre previsto, nella piazza antistante la Chiesa del Santo Sepolcro nel quartiere storico Marina, alcune iniziative collaterali tra cui un flash mob nel quale oltre 80 alunni canteranno e danzeranno, esecuzioni dal vivo di brani di chitarra classica e l'allestimento di un gazebo della web-radio scolastica "Manno Radio": curerà la messa in onda in diretta sulle piattaforme Spreaker e Spotify, di interviste a turisti e organizzatori e i podcast multilingue, dedicati anche all’Asilo Marina e Stampace di via Baylle, visitabile per la prima volta.

Le novità sono costituite dalla Galleria del Parco degli Anelli a Sant’Elia, dalla sede dell’Associazione Nazionale Marinai d'Italia e dalla Torre Quarta Regia, rientrata nel circuito dopo il recente restauro.

Nel Centro comunale d’Arte Il Ghetto, sarà possibile ascoltare una visita guidata in sardo, lingua che andrà, oltre l’italiano, ad affiancarsi all’inglese, tedesco, spagnolo e francese, nei racconti ai monumenti cittadini.

“Il programma – ha dichiarato il Presidente Fabrizio Frongia – è frutto di un lavoro interistituzionale con i più importanti attori pubblici e privati della città, ma soprattutto dei giovani. Non a caso il tema di Monumenti Aperti 2019 è “Radici al futuro”. “Attingere alle tradizioni culturali e alla storia – ha aggiunto – significa costruire la società futura all’insegna della creatività e dell’innovazione”.

Alla conferenza stampa di presentazione che si è tenuta oggi nel Municipio di via Roma erano presenti anche Giorgio Sanna (Direttore del Conservatorio musicale di Cagliari), Giavanna Damiani (Drettore del Polo Museale della Sardegna), e Roberto Murru (Direttore generale Ctm Spa). “Anche quest’anno – ha aggiunto – sarà attivo il servizio Amicobus e le visita panoramiche della città per la terza età, solo su prenotazione allo 0707539281, a cura dell’Associazione Fiocco bianco argento”.