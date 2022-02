Carbonia. In casa oltre 200 g di marijuana: arrestata 49enne

Nell'abitazione anche un trapano e un monitor probabilmente rubati. Segnalati come assuntori anche un uomo e una donna

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Carbonia, a conclusione di una mirata attività finalizzata alla prevenzione e alla repressione di reati in materia di sostanze stupefacenti, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto una 49enne del luogo, disoccupata e con precedenti denunce a carico, indiziata dei reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione.

Nella circostanza, all’esito di una perquisizione personale e domiciliare d'iniziativa, eseguita presso l’abitazione della donna, sarebbero stati rinvenuti 222 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, un trapano ed un monitor, probabile provento di furto.

Nell’ambito del medesimo servizio sono stati segnalati al competente Ufficio Territoriale del Governo, quali assuntori di sostanze stupefacenti, una 46enne disoccupata di Portoscuso, con precedenti di polizia, trovata in possesso di 7 grammi di marijuana dichiarati per uso personale e un 40enne di Carbonia disoccupato, con precedenti denunce a carico, trovato in possesso di due pasticche di buprenorfina nalaxone, farmaco indicato nel trattamento sostitutivo della dipendenza da oppioidi, detenuto senza la prescritta ricetta medica.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale, assunto in carico e custodito presso idoneo locale in attesa di essere conferito al Ris di Cagliari per le previste analisi chimiche. L’arrestata è stata sottoposta al regime degli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, sino alla celebrazione del processo con rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna.