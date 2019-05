Donna 82enne travolta dalla metro, sul posto ambulanza e Polizia Municipale

L’anziana si trova ricoverata al Brotzu

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale, questa mattina nella via Vesalio, nei pressi dell’Auchan Pirri. Una donna cagliaritana di 82 anni, ha attraversato i binari della metro senza accorgersi del convoglio in transito, che l’ha travolta in pieno.

La donna ferita è stata immediatamente soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu, con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.