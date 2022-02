Quartucciu. Un’auto va a fuoco in un'area rurale della località Sant'Isidoro

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco, sul posto anche i Carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Un'autovettura abbandonata è andata a fuoco in un'area rurale di via Dei Mandorli della località Sant'Isidoro, nel territorio comunale di Quartucciu, ieri sera intorno alle 20.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto con un'autopompa e un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo, hanno spento le fiamme che hanno coinvolto l'intero veicolo e si sono propagate alla vegetazione circostante, raggiungendo anche un cumulo di masserizie accatastate all'interno di un una cavità in cemento.

Al termine delle operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area con la bonifica dei focolai residui e avviato gli accertamenti per stabilire le cause. Nessuna persona risulta coinvolta. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.