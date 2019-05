Sito istituzionale, ecco la versione in catalano

Domani alle 10.30 la presentazione ufficiale nella sala conferenze Lo Quarter

Di: Antonio Caria

Il sito istituzionale del Comune di Alghero ha la sua definitiva versione in catalano.

L’idea nasce nel 2016, grazie all’iniziativa della referente dello Sportello Linguistico regionale Giuliana Portas, in seguito alla più stretta collaborazione con il settore Politiche Linguistiche e tramite l’apertura della sede dello Sportello Regionale del Servizio Lingua Sarda, ospite presso il Comune di Alghero.

Dopo la pianificazione linguistica curata dall'ufficio comunale diretto dal dirigente Giovanni Salvatore Mulas e col coordinamento interno di Pietro Alfonso, il progetto si è potuto sviluppare concretamente, soprattutto grazie all'apertura dello Sportello linguistico comunale, e alla collaborazione delle operatrici specializzate, Irene Coghene, Elisabetta Dettori e Carla Valentino. Uno dei principali obiettivi dello Sportello Linguistico è la promozione e valorizzazione del catalano di Alghero e una delle prime azioni messe in atto è stata proprio quella di rendere visibile e dare pari dignità linguistica all’algherese, facendo in modo che il sito internet ufficiale del Comune fosse bilingue.

Un’azione congiunta tra Regione e Comune nata per permettere all’utenza di leggere in algherese le informazioni che visiona quotidianamente, in accordo con le leggi che tutelano il diritto di utilizzare la propria lingua nelle relazioni con le istituzioni.

Alla conferenza stampa, in programma domani 9 maggio alle 10.30, presso la sala conferenze Lo Quarter, parteciperà il Sindaco di Alghero Mario Bruno e l’assessore alle Politiche Linguistiche Gabriella Esposito.

Sarà la referente dello Sportello Linguistico ad Alghero, Giuliana Portas, illustrerà il percorso seguito per realizzare il sito e il lavoro di alto contenuto specialistico curato dalle operatrici dello Sportello.