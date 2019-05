Ponte Serra a rischio crollo. Ancora nessun intervento: la paura dei cittadini

Di: Giampaolo Barceloneta

L’architetto Daniele Cosseddu: “L’ossidazione del ferro, accelerata anche dalla presenza del fiume sottostante, determina la corrosione delle armature metalliche. Di conseguenza, il materiale ferroso, in un primo momento si espande, determinando il distacco del calcestruzzo (il cosiddetto copri ferro), che svolge la funzione essenziale di protezione dei ferri d’armatura. Nel momento in cui lo strato di ruggine si sfalda, si riduce notevolmente lo spessore dei ferri. Tale processo determina una preoccupante perdita di volume e di resistenza che con il tempo indebolisce la struttura, richiedendo un intervento immediato in via d’urgenza, onde evitare danni irreparabili”.

