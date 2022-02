Rissa all'Alberghiero di Sassari: minorenni coinvolte trasferite in comunità

Sono quattro in totale le giovani studentesse denunciate

Di: Redazione Sardegna Live

Novità nelle indagini per la violenta lite fra giovani studentesse avvenuta lo scorso 24 gennaio nei pressi dell'Istituto Alberghiero di Sassari, quando gli agenti della Squadra Volante della Questura sono intervenuti a seguito di alcune segnalazioni.

Dalle attività d’indagine della Squadra Mobile è emerso che nella rissa sarebbero state coinvolte quattro ragazze (di cui due minorenni), le quali avrebbero utilizzato un manganello metallico, una pietra, un martello ed un tirapugni.

Le giovani sono state denunciate per rissa; le due minorenni sono state, inoltre, denunciate per porto abusivo di armi. Nel tardo pomeriggio di ieri, su disposizione del gip del Tribunale per i Minorenni di Sassari, le due minori coinvolte sono state collocate in una comunità.