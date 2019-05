Incendio in un capannone agricolo sulla 554, sul posto i Vigili del Fuoco

Il rogo ha distrutto masserizie, plastica di un ex edificio adibito ad azienda avicola ormai in disuso

Di: Alessandro Congia

Le fiamme hanno lambito un grosso quantitativo si masserizie, tra plastica e legno e attrezzature accatastate all’esterno di un vecchio edificio, nei pressi della località Su Stangioni, dietro la Motorizzazione Civile, lungo la statale 554. Sul posto, intorno alle 20.30, sono intervenute 3 squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di viale Marconi e una Volante del 113 della Questura.

La colonna di denso fumo nero si è levato proprio di fronte all’Acentro Veicoli industriali e le fiamme sono state spente dagli operatori del 115, allertati in Centrale da una telefonata di un automobilista.

Ancora poco chiare le dinamiche del rogo, che fortunatamente non ha provocato alcun ferito, forse potrebbe trattarsi di un gesto doloso, ma è ancora tutto da appurare: in quella zona, in circostanze sospette, era stato dato alle fiamme anche un magazzino di un adiacente cantiere nautico.