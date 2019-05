Una ‘casa’ per la vita, dove rinasce la speranza

Iniziativa benefica a Villasor

Di: Redazione Sardegna Live

Il 18 maggio alle ore 20 presso L’Ortogiardino Rigermoglio di Villasor si terrà una cena buffet a favore della Casa delle Mamme, con il coinvolgimento dello chef William Pitzalis e l’agri chef Michele Cuscusa.

L’iniziativa nasce per volontà dell’Associazione di Promozione Sociale ‘Il Nido della Pavoncella”, presieduta da Rita Marongiu.

La mission dell’Associazione mira al benessere della persona a 360 gradi.

Le attività, i laboratori, gli eventi e i progetti sono strumenti attraverso i quali il sodalizio lavora per promuovere la persona, la sua bellezza, la sua unicità.

Tra le iniziative c’è la valorizzazione del riciclo che diventa anche un messaggio di rinascita e di speranza.

La sede è a Villasor presso un luogo speciale: l'Ortogiardino Rigermoglio, rinato dopo un bruttissimo incendio che lo ha devastato nel 2008.

Un sito interamente arredato, sia negli spazi esterni che in quelli interni, con il Riciclo.

Tanti materiali, oggetti hanno assunto una nuova vita.

<<In questo luogo abbiamo diverse varietà di piante da frutto, fiori, aromatiche ed erbe spontanee - dice la presidente -. Tutto senza l'uso di pesticidi fidandoci della sinergia che le piante creano fra loro e con la cura e la dedizione necessaria. Siamo orgogliosi del nome che portiamo: IL NIDO DELLA PAVONCELLA perché la pavoncella è un uccellino che fa il nido nella terra. Un buco nella terra dove depone le uova. Questa mamma affida i suoi piccoli alla terra per custodirli e farli crescere. È bellissimo!!! Il nostro grande progetto " LA CASA DELLE MAMME" vuole dare un nido alle donne che davanti ad una gravidanza inaspettata si trovano in serie difficoltà, spesso decidendo con grande sofferenza di ricorrere alla interruzione della gravidanza anche per mancanza di una casa dove poter stare. Desideriamo lavorare per la difesa e la custodia della vita, perché ognuno di noi è unico ed irripetibile; perché la vita è il Dono più prezioso che abbiamo>>.