“Tour delle Cicche”, parte l'iniziativa di sensibilizzazione degli ecovolontari

Venerdì 10 maggio gli studenti e le studentesse saranno impegnati nella raccolta dei mozziconi abbandonati

Di: Antonio Caria

Partirà venerdì 10 maggio, dall'istituto comprensivo Salvatore Farina, il nuovo “Tour delle Cicche”, l'iniziativa di sensibilizzazione promossa dagli ecovolontari del Comune di Sassari e che coinvolgerà le scuole cittadine secondarie di primo grado.

Gli studenti e le studentesse saranno impegnati nella raccolta dei mozziconi abbandonati, soprattutto vicino alla scuola.

Un gesto che può apparire di poco conto e quasi normale, ma che crea invece un grave danno all'ambiente e al decoro urbano. Secondo alcuni dati, infatti, sette fumatori su dieci gettano le cicche per terra. Ogni giorno a Sassari si lasciano nell'ambiente più di 100mila mozziconi, milioni di mozziconi ogni mese. Si tratta di un rifiuto altamente inquinante: trattiene buona parte di sostanze tossiche e per dissolversi naturalmente impiega tra i 10 e i 15 anni.

L'appuntamento del 10 maggio sarà utile ai ragazzi e ragazze per prendere consapevolezza dei danni che i piccoli gesti quotidiani sbagliati possono causare e di come ciascuno possa fare la propria parte per migliorare la situazione del territorio in cui vive.

Il Tour sarà anche una gara tra Istituti che si snoderà nei prossimi mesi nei quartieri cittadini: chi raccoglierà il maggior numero di cicche vincerà una fornitura di cancelleria offerta dagli ecovolontari.