Tempio Pausania: grosso incendio in un sugherificio

In campo quattro squadre dei Vigili del Fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Quattro squadre dei vigili del fuoco provenienti da Tempio, Olbia, Arzachena e Sassari sono impegnate dal pomeriggio nello spegnimento di un grosso incendio all'interno di un sugherificio nella zona industriale di Tempio.

Sul posto anche le forze dell'ordine. Impossibile per ora stabilire con precisione le cause e la natura del rogo che si è velocemente propagato in tutta l'area dello stabilimento, impegnando i vigili del fuoco in un intervento molto complesso con fiamme molto alte.