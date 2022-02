Pronto soccorso in difficoltà a Cagliari, 310 accessi al giorno

Di: Redazione Sardegna Live

I due servizi di emergenza-urgenza sono gli unici a disposizione: gli altri ospedali sono preposti ad accogliere solo i pazienti Covid. Particolarmente difficile la situazione all'ospedale di via Peretti con 170 accessi, settanta in più rispetto alla routine che si attesta intorno alle 100 richieste di intervento.

"Il Pronto soccorso del San Michele sta attraversando un momento particolarmente impegnativo per fronteggiare i tanti accessi - spiega la direttrice generale Agnese Foddis - Il nostro personale sanitario sta compiendo uno sforzo eccezionale per poter fronteggiare questo periodo di grande lavoro. Siamo consapevoli che ci siano disagi e difficoltà per gli utenti che si rivolgono a noi, ma l'impegno di tutto il personale è rivolto a minimizzare questi disagi".

Non facile la situazione nemmeno al policlinico di Monserrato: prima del Covid gli accessi erano mediamente settanta al giorno. Ora si arriva giornalmente a quota 140.