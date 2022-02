Sanità, Deriu (Pd): “La cardiologia a Nuoro ancora nel caos”

La situazione del reparto di cardiologia dell'ospedale San Francesco di Nuoro non migliora

Di: Redazione Sardegna Live

Lo ribadisce il consigliere regionale del Pd Roberto Deriu, primo firmatario di un'interpellanza sottoscritta anche dal consigliere di Leu, Daniele Cocco, e da altri membri dell'opposizione.

"La carenza di personale, ma anche la possibilità di trasferire i medici in altre strutture dell'Isola senza prevedere alcuna sostituzione - dice il consigliere dem - sono i problemi principali".

Criticità che aumentano e si ripresentano "nonostante siano già state poste all'attenzione del presidente della Regione e dell'assessore alla Sanità, e nonostante le numerose rassicurazioni".

Ora, è l'appello di Deriu: "l'assessore si assuma la responsabilità di una scelta decisa per risolvere concretamente e una volta per tutte i gravi problemi esposti al fine di permettere alla cardiologia del San Francesco di uscire dallo stato di continua crisi in cui si trova da tanto tempo, garantendo il diritto alle cure dei pazienti e il fabbisogno di operatori sanitari necessario all'interno del reparto".