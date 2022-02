Ryanair investe 300 milioni di dollari su Cagliari: 38 rotte per l'estate 2022

Nuove rotte per Carcassonne, Palma di Maiorca, Norimberga e Poznan

Di: Redazione Sardegna Live

Ryanair ha annunciato oggi che baserà un aeromobile aggiuntivo all'aeroporto di Cagliari per l'estate 2022. Un investimento di 100 milioni di dollari (300 milioni in totale), quello della compagnia aerea irlandese, che offrirà 38 rotte (4 nuove) ed oltre 170 voli a settimana (aumento del 50% di capacità).

L'ulteriore investimento porta la flotta totale di Ryanair a Cagliari a tre aeromobili, apportando un contributo cruciale all'economia locale, sostenendo la connettività regionale essenziale, nonché le attività commerciali, il turismo e l'occupazione. L’operativo per l’estate 2022 di Ryanair su Cagliari includerà: tre aerei basati (uno extra); quattro nuove rotte per Carcassonne, Palma di Maiorca, Norimberga e Poznan; 38 rotte in totale, oltre 170 voli in partenza a settimana; aumento del 50% della capacità pre-pandemia; 90 posti di lavoro diretti.

"Questo - si legge in una nota di Ryanair - è il più grande operativo estivo per Cagliari fino ad oggi, per supportare la ripresa del turismo dopo due anni di restrizioni ai viaggi, dando una spinta necessaria alle attività dell'Isola. Questo operativo record offre alla Sardegna una migliore connettività con l'Italia continentale, più opzioni di vacanza, city breaks e mete per il tempo libero".

"Ryanair continua a guidare la ripresa in Italia, prevedendo di contribuire a una crescita accelerata sia del traffico sia dell'occupazione nei prossimi 5 anni. Dopo aver aggiunto nuove rotte e basi quest’anno, Ryanair ora guarda avanti all’estate 2022 ed all'aggiunta nella propria flotta, di 65 nuovi aeromobili B737-8200 "Gamechanger", che offrono il 4% di posti in più, consumano il 16% in meno di carburante e garantiscono una riduzione del 40% delle emissioni acustiche, rendendo l’operativo per la prossima estate il più sostenibile e rispettoso dell'ambiente fino ad oggi. Con circa 40 rotte tra cui scegliere a Cagliari, i clienti possono anche prenotare una meritata vacanza, volando alle tariffe più basse verso destinazioni entusiasmanti come Madrid, Dublino, Venezia, Milano, Parigi e nuove mete come Carcassonne, Norimberga, Palma di Maiorca e Poznan. Per celebrare il suo più grande programma estivo, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da soli € 19,99 che devono essere prenotate entro sabato 5 febbraio, solo sul sito Ryanair".