Oltre 31 mila euro percepiti indebitamente con il reddito di cittadinanza: denunciati dai Carabinieri

Anche l'Istituto previdenziale è stato informato dell’anomala situazione

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Santadi i carabinieri della stazione loca, unitamente a personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei carabinieri di Cagliari, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per indebita percezione del reddito di cittadinanza in concorso, una 45enne casalinga del luogo ed il proprio compagno convivente di 50 anni.

I due dal mese di aprile 2019 al mese di dicembre 2019 hanno percepito dall'ente previdenziale una somma superiore ai 31 mila euro, avendo dichiarato lo stato di disoccupazione del loro nucleo familiare.

I militari operanti, invece, hanno accertato che l'uomo nel periodo interessato aveva percepito un introito economico derivante da lavoro dipendente non dichiarato presso un'azienda agricola di Villaperuccio. Anche l'Istituto previdenziale è stato informato dell’anomala situazione.

Gli indagati sono ora in attesa della sentenza del tribunale.