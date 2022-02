Percepisce indebitamente il reddito di cittadinanza: denunciata dai Carabinieri

Secondo i militari dell'Arma sarebbe riuscita a conseguire indebitamente il sussidio per una somma complessiva di 4500 euro

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della stazione di Osidda, con la collaborazione dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Nuoro, hanno denunciato in stato di libertà una donna, contestandole l’omissione di informazioni necessarie per l’ottenimento del reddito di cittadinanza e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La donna non avrebbe menzionato nella richiesta per il RDC la sua situazione familiare di convivenza col coniuge ed il figlio, né i redditi percepiti dai due familiari, riuscendo in tal modo a conseguire indebitamente il sussidio per un periodo che, al momento degli accertamenti, va da aprile a dicembre 2021, per una somma complessiva di 4500 euro.