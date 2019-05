Minorenne scomparso da Nulvi, l'appello: "Aiutateci a ritrovarlo"

"Potrebbe essere in zona Nuoro, Sassari, Tempio oppure a Guspini o Villasimius"

Di: Redazione Sardegna Live

Dal 21 aprile scorso non si hanno più notizie di Michael Brundu, 17enne, nato a La Maddalena e residente a Tempio Pausania. E’ scomparso da Nulvi.

A darne notizia è l’avvoato della famiglia Gianfrancesco Piscitelli, anche Presidente di Penelope Sardegna onlus.

“Trattasi di minorenne, se qualcuno gli dà ospitalità o lo nasconde – spiega l’avvocato - commette un reato perseguibile penalmente. Michael, se leggi o ti fanno leggere questo messaggio, mettiti in contatto quantomeno con tuo fratello Lauro o se preferisci anche con me nella massima discrezione. Non fare stare in pena chi ti vuole bene”.

“Michael – fa sapere Piscitelli - è alto 1,82, corporatura medio/esile, ha capelli castani rasati, occhi castani. Come segni particolari ha un piercing al sopracciglio destro e uno tra il naso e il labbro superiore. Fuma sigarette fatte da lui con cartine e filtrini. Non ha con sè documenti né cellulare né danaro. Porta di solito cappellini come nella foto. Non si sa come era vestito al momento della scomparsa, ma veste in molto sportivo e casual. Potrebbe essere in zona Nuoro/Sassari/Tempio/ o in zona Guspini/Villasimius. Essendo minorenne in caso di avvistamento non perderlo di vista ed avvertire immediatamente le Forze dell'Ordine (112 - 113 - 117) dicendo che vi è denuncia di scomparsa presentata ai Carabinieri di Nulvi”.

Chiunque abbia informazioni può avvertire subito “anche PENELOPE SARDEGNA nella persona del Presidente avv. Gianfrancesco Piscitelli, 388.6311738, il fratello maggiorenne Lauro al numero 345.7456254, il padre Salvatore al numero 327.4709442, la zia paterna Rita Brundu al n. 328.6493744- la trasmissione Chi l'ha Visto 06.8262”.