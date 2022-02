Incidente a Baja Sardinia: momenti di paura per un frontale tra un’auto e un furgone

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. Uno dei conducenti è stato trasportato in ospedale

Di: Redazione Sardegna Live

Erano da poco trascorse le 7 questa mattina, quando i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla strada provinciale 59 non lontano dal bivio per Baia Sardinia, per un incidente stradale.

Per cause da accertare un'autovettura è finita fuori strada dopo lo scontro frontale con un furgone.

Uno dei conducenti è rimasto ferito ed è stato trasportato dal personale sanitario del 118 all'ospedale di Olbia.

I Vigili del fuoco hanno successivamente messo in sicurezza gli automezzi e bonificato l'area.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi di legge.