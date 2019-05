Detenuto trovato senza vita nel 2007: tre ergastoli

Condannati in appello dopo l'assoluzione

Di: Ansa

La Corte d'appello di Sassari, accogliendo le richieste del procuratore generale Gian Carlo Moi, ha condannato all'ergastolo Pino Vandi, Nicolino Pinna e l'agente penitenziario Mario Sanna, ritenendoli responsabili dell'omicidio di Marco Erittu, il detenuto trovato senza vita nel 2007 in una cella del carcere di San Sebastiano a Sassari, morte archiviata inizialmente come suicidio. I tre erano stati assolti in primo grado.

Il processo si era aperto dopo le rivelazioni di un altro detenuto, Giuseppe Bigella, che nel 2011 confessò di avere ucciso Erittu, con l'aiuto del detenuto Nicolino Pinna, su commissione di Pino Vandi, anche lui rinchiuso a San Sebastiano e la collaborazione dell'agente penitenziario Mario Sanna.

A giudizio sono andati anche altri due agenti penitenziari, Giuseppe Sotgiu e Gianfranco Faedda, accusati di favoreggiamento, anche loro assolti in primo grado e per i quali il pg ha chiesto il proscioglimento per prescrizione del reato, puntualmente arrivato per entrambi.