Tortolì. Nasconde a casa due bombe carta ad alto potenziale: arrestato

Di: Redazione Sardegna Live

Due congegni esplosivi di fattura artigianale ad alto potenziale, 45,64 grammi circa di hashish, 19,8 grammi di marijuana, due bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento della droga. E’ quanto rinvenuto dai Carabinieri della Stazione di Tortolì, unitamente a due squadre dei “Cacciatori” Carabinieri di Sardegna e alle unità cinofile anti-esplosivo e droga CHE hanno proceduto alla perquisizione personale e domiciliare di un uomo di Tortolì.

Gli ordigni rinvenuti sono stati posti sotto sequestro e messi in sicurezza dall’aliquota artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro.

L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I militari hanno inoltre spiegato che proprio questa settimana, in località Zinnias, è stato trovato un congegno esplosivo di natura artigianale delle stesse fattezze a quelli sequestrati nella giornata odierna per i quali gli artificieri hanno provveduto a porre in essere tutte le procedure tecniche al fine di renderlo inoffensivo. Infine, la notte del 31 gennaio scorso è stato udito un forte boato nei pressi della via Mannironi. Sono in corso ulteriori accertamenti dei Carabinieri per individuare un eventuale filo conduttore degli eventi.