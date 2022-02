“A Sanremo senza green pass, ma da noi rompono l’anima per bere una birretta”

Il sindaco di Mandas Umberto Oppus non ci sta e su Facebook lancia un post provocatorio

Di: Redazione Sardegna Live

“Non ho ancora capito perché la Rai può non chiedere il green pass per cantare a Sanremo (richiamando la legge sulla privacy) e da noi rompono l'anima per berti una birretta al bar del paese”.

Il sindaco di Mandas Umberto Oppus non ci sta e su Facebook lancia un post provocatorio.

“Poi ci faranno la morale sullo spopolamento dei comuni, dei giovani che devono restare nei paesi a lavorare, etc etc. Io farei il monumento a chi regge ancora nelle nostre piccole comunità le attività commerciali e artigianali tra macchimini pass, bollette astronomiche e famini de segai a fittas”.

Per far capire esattamente la situazione che stanno attraversando i paesi della Sardegna rispetto a quanto sta accadendo in Italia tra caro bollette e pandemia il sindaco Oppus restituisce un’immagine dei tempi passati: “Il paese sembra quello del 1943 in tempo di guerra”