Sanremo, oggi la seconda serata. Super ospite Laura Pausini, con il brano scritto insieme a Luca Faraone

Ieri il maestro di Assemini ha diretto l’orchestra per Rkomi. La sindaca: “Per noi è lui il vincitore del Festival di Sanremo”

Il festival di Sanremo fa il pieno di ascolti con un vero e proprio boom fra i giovanissimi. Infatti, secondo le elaborazioni dello Studio Frasi su dati Auditel, la media ha raggiunto il 72.65% di share sul pubblico 20-24 anni e il 71.54% sui 15-19 nella prima parte.

E ieri al teatro Ariston c’era anche un po' di Sardegna. La nostra Isola, infatti, in questo Festival è ben rappresentata dal musicista di Assemini Luca Faraone (LEGGI LA SUA INTERVISTA) che ieri ha diretto l’orchestra per Rkomi. Ma per tutti i cinque giorni potremo ascoltare qualcosa di suo: ha scritto l’orchestrazione di “Insuperabile”, brano in gara di Rkomi, ne ha curato la direzione musicale delle performance e sarà lui a dirigere l’orchestra per tutte le esibizioni del Festival; ha scritto e prodotto, con Giulio Nenna e Shablo, il brano in gara di Irama “Ovunque sarai”; la cover che lo stesso Irama porterà a Sanremo insieme a Gianluca Grignani è arrangiata da lui e prodotta da lui e Shablo. Ma non è finita qui perché come Luca dice c’è anche la “ciliegina sulla torta”: il brano che Laura Pausini canterà oggi è scritto dal musicista sardo, con Madame e Shablo.

“Per noi è lui il vincitore del Festival di Sanremo – ha scritto su Facebook la sindaca di Assemini Sabrina Licheri -. Grande Luca Faraone”.

Ecco la scaletta per la seconda serata di Sanremo 2022:

Sangiovanni – Farfalle

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Le Vibrazioni – Tantissimo

Emma – Ogni volta è così

Matteo Romano – Virale

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Ditonellapiega e Rettore – Chimica

Elisa – O forse sei tu

Fabrizio Moro – Sei tu

Tananai – Sesso occasionale

Irama – Ovunque sarai

Aka7even – Perfetta così

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Ospiti: Laura Pausini e Checco Zalone superospiti, Lorena Cesarini, l'attrice lanciata da Diego Bianchi 'Zoro' e volto di 'Suburra', co-conduttrice accanto al padrone di casa Amadeus. Atteso anche Luca Argentero, l'amatissimo dottor Fanti della fiction di Rai1 Doc - Nelle tue mani.

La classifica della prima serata

1-Mahmood & Blanco, Brividi

2-La rappresentante di lista, Ciao ciao

3-Dargen D'Amico, Dove si balla

4-Gianni Morandi, Apri tutte le porte

5-Massimo Ranieri, Lettera di là dal mare

6-Noemi, Ti amo non lo so dire

7-Michele Bravi, Inverno dei fiori

8-Rkomi, Insuperabile

9-Achille Lauro, Domenica

10-Giusy Ferreri, Miele

11-Yuman, Ora e qui

12-Ana Mena, Duecentomila ore