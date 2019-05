Sette chili di cocaina nascosti in un doppio fondo nell'auto: calabrese fermato al porto dalla Guardia di finanza

L'uomo era appena sbarcato da un traghetto proveniente da Livorno

Di: Redazione Sardegna Live

Era appena sbarcato da un traghetto proveniente da Livorno il 53enne calabrese fermato questa mattina al porto di Golfo Aranci dagli agenti della Guardia di finanza. Secondo quanto riferito aveva nascosto 7 kg di cocaina purissima in un doppio fondo ricavato all'interno della auto sperando di passare i controlli senza problemi.

I finanzieri, però, lo hanno fermato arrestandolo dopo che i cani antidroga Zatto e Ether avevano mostrato agitazione nei pressi della sua utilitaria. I controlli nei porti di Olbia de Golfo Aranci si sono intensificati in vista della stagione estiva, periodo in cui l'attività dei corrieri della droga diventa più massiccia per rifornire un mercato più ampio.