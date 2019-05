Immigrazione clandestina: sgominata una banda di bengalesi in città. Tredici persone nei guai. FOTO

In conferenza stampa il dottor Marco Basile ha illustrato i dettagli dell'importante operazione

Di: Alessandro Congia

Un vero e proprio sodalizio criminale dedito al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in Sardegna con documenti falsi.

A capo dell'organizzazione, un cittadino bengalese, Abu Salam, 41enne, (presidente della Comunità Bangladesh a Cagliari) che si avvaleva della stretta collezione di altri connazionali e non solo per favorire l'ingresso in provincia di Cagliari di soggetti che pagavano dai 500 ai 6mila euro con falsi impieghi lavorativi come badanti o colf.

La squadra Mobile e la Digos (all'incontro con i giornalisti i dirigenti Michele Lecca, Raffaele Attanasi e Marco Basile), avvevano avviato le indagini già dal 2017, con un'attività di monitoraggio nella comunità bengalese ramificata nell'hinterland cagliaritano.

In Procura gli investigatori hanno trasmesso vari atti significativi a vario titolo a carico di 196 persone coinvolte, a vario titolo, nel favoreggiamento all'ingresso e alla permanenza illegale dei clandestini, nonché per falso materiale e ideologico di persone che poi alloggiavano nei vari comuni del comprensorio di Cagliari. Una quota fissa di 500 euro (richiesta ai disperati che volevano arrivare nel nostro Paese per "lavorare"), era una tantum fondamentale per l'inizio del cosiddetto iter burocratico per avviare le procedure di permesso di soggiorno e cittadinanza. Dietro a queste attività illegali ovviamente c'era chi si occupava di "reclutare" e scegliere chi poteva beneficiare di arrivare in città con la permanenza nella comunità sarda.

L'operazione è tuttora in corso, coinvolti anche proprietari di appartamenti, che risultano denunciati; nei guai anche tre cagliaritani, Francesco Alessi, Pierpaolo Farci e Massimo Canu. In carcere, a Uta, sono tuttora rinchiusi due italiani e 3 bengalesi.