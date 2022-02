Gallura. Assalto a portavalori di sigarette: banditi in fuga senza bottino

È caccia all'uomo in mezza Sardegna, raggiunto da un colpo d'arma da fuoco l'autista del mezzo

Di: Redazione Sardegna Live

È caccia all'uomo in mezza Sardegna per catturare la banda di rapinatori che questa mattina sulla strada provinciale 38, che collega Tempio Pausania con Olbia, ha dato l'assalto a un furgone portavalori che trasportava sigarette, sparando e ferendo a una gamba l'autista del mezzo, prima di darsi alla fuga senza portare a termine il colpo.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Reparto territoriale di Olbia, i banditi a bordo di un furgone si sarebbero affiancati al portavalori, all'altezza del bivio per Monte Pino, costringendolo a fermarsi. Due di loro, armati con pistole e col volto coperto, sono saliti a bordo intimando al conducente di seguire il loro furgone, sul quale procedeva uno o più complici. L'autista del portavalori ha cercato di farli desistere effettuando manovre improvvise con il suo mezzo.

I rapinatori avrebbero così reagito prima colpendolo al capo con dei pugni e con il calcio della pistola, poi hanno esploso un colpo che lo ha ferito alla gamba sinistra.

Il furgone portavalori si è quindi fermato contro il guard-rail e due malviventi sono scappati senza portar via nulla. L'autista ha chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati i carabinieri e il 118. L'uomo è stato stabilizzato e trasferito in elicottero all'ospedale di Sassari, dove è tuttora ricoverato. È rimasto sempre cosciente e le sue condizioni non appaiono preoccupanti.

Nelle province di Sassari e Nuoro, immediatamente, le forze dell'ordine hanno fatto scattare il piano antirapine con posti di blocco e ricerche a tappeto.