“Trattato X”, venerdì 10 maggio il libro di Pierluigi Ribichesu in biblioteca

La presentazione è in programma alle 18.00 in biblioteca

Di: Antonio Caria

Sarà presentato venerdì 10 maggio alle 18.00, nei locali della biblioteca comunale di Cossoine, “Trattato X”, il libro dello scrittore Pierluigi Ribichesu edito dalla casa editrice “Acar edizioni”.

L’opera ha come protagonista Pier Rubj che, dopo aver vissuto per più di cinquant’anni sul pianeta Etra, torna sulla Terra dove viene ospitato dagli americani nell’area 51. Grazie al benestare del Presidente degli Stati Uniti, e all’apporto della tecnologia aliena, creerà una brigata ghost.

Le sue saranno utilizzate per contrastare il pericolo nucleare proveniente dal Pakistan, dall’India, dall’Iran e dalla Corea del Nord. Tutto ciò sarà possibile anche all’aiuto di Kert, una bellissima pleiadiana. Tuttavia, le nazioni sotto attacco si ribellano e decidono di vendicarsi dell’azione subita.

All’appuntamento, promosso dalla biblioteca comunale gestita dalla Comes, dal Comune e dai ragazzi del Servizio civile, parteciperà l’ufologo Antonio Bassu che, come si legge nella locandina, parlerà della “Possibilità di vivere in un mondo migliore”.