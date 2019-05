Aziende a lezione di "Gas serra"

Domani a Macomer 300 imprese del centro Sardegna a confronto per adeguarsi alla normativa sui “FGAS”

Di: Antonio Caria

300 imprese del centro della Sardegna a raccolta per adeguarsi alla normativa sui “FGAS”. Domani 7 maggio, nella sala convegni delle ex caserme Mura in viale Gramsci a Macomer, si terrà un seminario gratuito promosso da Confartigianato Sardegna e destinato alle aziende che devono obbigatoriamente adeguarsi alle nuove disposizioni sul trattamento dei gas fluorurati, i pericolosi “gas serra”.

Tutte le aziende della termoidraulica, impiantistica, autoriparazione e meccanica, ma anche i professionisti che installano, riparano, manutengono e smantellano sistemi e impianti contenenti tali gas, dovranno sottostare al Regolamento Comunitario sull’F-Gas e iscriversi a un registro telematico, la “Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas”. Per chi non si adeguerà alla norma, saranno previste sanzioni, la cui entità verrà comunicata nelle prossime settimane.

L’incontro prevede i saluti del Presidente di Confartigianato Nuoro-Ogliastra, Giuseppe Pireddu, e l’introduzione ai lavori da parte del Segretario Regionale di Confartigianato, Stefano Mameli. Il Seminario sarà tenuto da Marta Loi, Responsabile commerciale certificazione figure professionali e prodotto di ICIM SpA.

“Questi adempimenti – ha sottolineato Pireddu – consentiranno di “tracciare” gli F-Gas e le attività di chi installa impianti che li contengono, contrastando la vendita illegale di F-Gas da parte di operatori non certificati e che svolgono attività irregolari. Le nuove disposizioni – ha concluso – mettono la parola fine al lungo iter legislativo sugli F-Gas che si trascinava da anni nell’incertezza sugli adempimenti a carico degli imprenditori che operano su apparecchiature di uso domestico e industriale contenenti i cosiddetti “gas serra”.